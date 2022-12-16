Россияне готовятся к третьей наступательной операции, ведь предыдущие две уже провалили — военный эксперт

Поскольку первые две наступательные операции на севере и востоке оккупанты провалили, Россия готовит новобранцев для еще одной попытки захватить Украину.

Об этом в эфире телеканала "Freeдом" рассказал военный эксперт и генерал в отставке Игорь Романенко.

"Россияне готовятся к новой наступательной операции. То есть мы видели первую стратегическую наступательную операцию на севере — провал блицкрига. Вторая — это то, что происходит сейчас на юге и востоке. Они не имеют успехов. Более того, из захваченного там Украина уже освободила более 50% территорий. То есть успехов снова нет", — говорит Романенко.

Эксперт отмечает, что во время второй операции на Украине россияне потеряли стратегическую инициативу. Это произошло после того, как президент Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поставили задачу освободить Херсон.

"Во время Херсонской контрнаступательной операции мы провели свои наступательные операции оперативного уровня на Харьковщине и непосредственно на Херсонском направлении. Здесь они также не имели результатов. И поэтому собираются в третью (наступательную волну — ред.)", — считает Романенко.

Эксперт убежден, что у РФ есть для этого достаточно личного состава. В частности, прямо сейчас Россия готовит по меньшей мере 200 тысяч оккупантов.

Это не частичная мобилизация, а мобилизация до необходимых для них количеств. Они этим занимаются прямо сейчас. Это подготовка где-то до 200 тысяч военнослужащих, которую они начали и уже проводят на разных полигонах — и белорусских, и своих. О ее готовности можно будет говорить где-то через 1,5-2 месяца", — предполагает генерал Романенко.

По словам эксперта, у РФ все еще есть остатки современной техники, а старых советских ракет, боеприпасов и танков Т-62 у РФ есть еще тысячи.

"Для нас есть перспектива, во-первых, устоять во всех этих условиях. Во-вторых, сегодня наш потенциал уже выше, чем у российских военных. Военный потенциал — это совокупность не только личного состава, это еще и техника, уровень подготовки и многое другое .Их военный потенциал превышал наш в 3 раза (в начале полномасштабного вторжения — ред.)", — говорит эксперт.

Романенко со ссылкой на Залужного говорит, что среди элитных частей РФ военный потенциал был снижен на треть, а общий потенциал – на 5-ую часть. Сегодня Россия пытается тянуть время, чтобы собраться с силами. Именно для этого Кремль инициирует переговоры. Однако на самом деле они готовят войско, которое уже ориентировочно в феврале может снова пойти в Украину.

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