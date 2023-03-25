Россияне готовятся к "жесту доброй воли" в Херсонской области: Гуменюк назвала признаки

На юге ВСУ выдавливают из оккупантов "добрую волю" для ухода с территории Херсонской области.

Руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк рассказала, что уже сейчас есть признаки подготовки оккупантов к "жесту доброй воли" в Херсонской области. Там россияне уже пакуют чемоданы и отправляют в РФ намародеренные вещи.

Об этом она рассказала 25 марта в эфире телемарафона.

"Уже даже жители Херсонщины как Правобережной, так и Левобережной, знают "народную примету" — когда оккупанты начинают переодеваться в гражданское и очень тщательно паковать все намародеренное и отсылать в обмен на поставку боеприпасов за "поребрик" свое имущество, — это как правило подготовка к тем самым "жестам", — рассказала Гуменюк.

Она добавила, что такие "жесты" мы поддерживаем, ведь очень хорошо, если россияне сами соберутся и уедут. Однако такие действия оккупантов спровоцированы интенсивной боевой работой ВСУ.

"Мы говорили о том, что мы зачищаем полосу хотя бы в 30 километров для того, чтобы облегчить жизнь Правобережью", – отметила спикер.

Напомним, ранее заместитель постпреда президента Украины в АР Крым Денис Чистиков сообщил, что оккупанты готовятся к эвакуации из Крыма, о чем свидетельствует увеличение количества железнодорожных рейсов и увеличение вывоза зерна с полуострова.

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