Россияне готовятся наступать на Лиман и Северодонецк: в Генштабе сообщили о ситуации на Донбассе

Россияне готовятся наступать на Лиман и Северодонецк: в Генштабе сообщили о ситуации на Донбассе

Армия Российской Федерации не прекращает попытки наступления в направлениях Лимана Донецкой области и Северодонецка в Луганской области.

Отмечается, что оккупанты продолжают подготовку к наступательным действиям в направлениях этих населенных пунктов на Донбассе. Продолжаются боевые действия в районе Азовстали в Мариуполе: враг артиллерией и ударами авиации продолжает уничтожать инфраструктуру завода.

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины 10 мая.

В настоящее время продолжаются бои за населенные пункты Воеводовка, Тошковка и Нижнее Северодонецкий район Луганской области, а также Каменка Ясиноватского района Донецкой области.

За прошедшие сутки на территории Донецкой и Луганской областей отбито 15 атак врага. Кроме того, удалось уничтожить один зенитный ракетный комплекс, девять танков, три артиллерийских системы, 25 единиц боевой бронированной техники, три единицы специальной инженерной техники и три автомобиля врага.

Как сообщалось, основные усилия авиационной группировки армия государства-террористки России сосредоточена на поддержке действий подразделений в Восточной операционной зоне: на Слобожанском, Донецком направлениях и в районе завода "Азовсталь". Детальнее о ситуации на фронте — в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины 10 мая.

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