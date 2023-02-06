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Россияне готовятся наступать в Луганской области: Гайдай рассказал, на каких направлениях это произойдет

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
455
Время на прочтение
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Россияне готовятся наступать в Луганской области: Гайдай рассказал, на каких направлениях это произойдет

Оккупанты могут наступать из трех направлений.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что российские оккупанты готовят к новому наступлению в Луганской области, однако ВСУ к этому готовы.

Об этом он написал на своем телеграмм-канале.

Гайдай сообщил, что позиции в Белогоровке полностью контролируют ВСУ, однако их атакуют оккупанты. Также увеличилось количество захватчиков под Кременной, хотя это сложно назвать "большим наступлением". В настоящее время россияне пытаются обнаружить слабые места в обороне ВСУ.

"Количество атак россиян под Кременной возросло. В Луганской области ожидаем наступление россиян с трех направлений — Сватово, Кременная, Белогоровка", — сказал Гайдай.

Напомним, ранее глава Северодонецкой районной администрации Роман Власенко рассказал, что в Луганской области самая сложная ситуация возле Кременной.

Также руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко подчеркнул, что российские оккупанты расширили географию своих наступательных действий и начинают атаковать уже на нескольких направлениях. Задача минимум – захватить Донецкую и Луганскую области.

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Дата публикации
Просмотры
455
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