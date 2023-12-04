Россияне готовятся применить технику в третьей волне штурмов Авдеевки: Барабаш рассказал, когда это начнется

Российские оккупанты в третий раз пытаются захватить Авдеевку. Но сейчас они не могут применять технику из-за неблагоприятной погоды.

Российские оккупанты ждут похолодания, чтобы применить технику в третьей волне штурмов Авдеевки.

Об этом рассказал начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире телемарафона.

"Прошли сутки и сегодня (4 ноября – ред.) уже началось очень много артиллерийских обстрелов, со ствольной и реактивной артиллерии, минометных обстрелов очень много. Ну и конечно, что штурмовых действий также добавилось. Вчера и сегодня их на порядок больше, чем позапрошлые сутки", — рассказал он.

По словам начальника Авдеевской администрации, третья волна штурмовых действий отличается от двух предыдущих тем, что они условно "открыли" два других направления.

"Это не новые, они были и раньше, и враг там очень часто какие-то активности проводил, но ведь не так, как по другим направлениям. Речь идет о направлении из Донецка через Спартак, и второе — с Ясиноватой на "промку", — объяснил начальник МВА.

Он добавил, что россияне пытаются растянуть внимание по всей линии обороны, пытаясь отвлечь ВСУ от приоритетных для них направлений.

"Скорее всего, они ждут более благоприятных погодных условий, чтобы применить на этих направлениях снова технику так количественно, как они делали это в двух предыдущих волнах", — отметил Барабаш.

Напомним, аналитики Института изучения войны (ISW) сообщили, что оккупанты продвинулись к западу от железной дороги и к северу от Степного (3 км к северо-западу от Авдеевки).

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