Россияне готовятся сделать на Луганщине что-то вроде "референдума" — Гайдай

"Референдум" может быть на территории так называемых "Л/ДНР"

Российские захватчики готовятся к "референдуму" в Луганской области.

Об этом в эфире единственного телемарафона сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Россияне готовятся к референдуму на Луганщине. Раньше они хотели сделать некую агломерацию Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Сейчас мы видим, что благодаря ВСУ – аппетиты их уменьшаются. Все объявления, которые любят делать руководство РФ или их военные, что 11 сентября они уже оккупируют всю Донецкую область — это все не соответствует действительности. Более того, возможна и деоккупация определенных территорий. Поэтому в Луганской области они готовятся сделать что-то вроде референдума".

Он также добавил, что референдум может быть на территории так называемых "Л/ДНР", а также на новооккупированных россиянами территориях.

Напомним, Гайдай рассказал, как оккупанты пытаются заманить луганчан на "референдум".

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