Россияне готовятся штурмовать позиции ВСУ на Запорожье – спикер Сил обороны юга

Пока не ясно, попытается ли Россия осуществить еще одно очередное масштабное наступление.

Российские захватчики в течение нескольких дней могут приступить к штурмам на позиции украинских военных в Запорожской области.

Об этом заявил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин, сообщает Sky News.

Он заявил, что эти штурмовые действия могут создать новое давление на украинских военных, которые и так находятся в тяжелом положении на востоке. Вместе с тем, пока неясно, попытается ли Россия осуществить еще одно очередное масштабное наступление или атаки будут носить локальный характер.

"Штурмы могут начаться в ближайшее время, мы даже не говорим о неделях, мы ожидаем, что это произойдет в любой день", — сказал спикер.

Волошин добавил, что российские войска в этом районе значительно значительно превышают украинских защитников.

Напомним, ранее сообщалось, что в ВСУ заявили о подготовке россиян к новому удару в Донецкой области.

Кроме того, мы ранее информировали, что Сырский посетил воюющие подразделения на Курщине.

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