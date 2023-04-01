Россияне готовятся защищать оккупированный Крым: спутниковые фото оборонных сооружений

С начала 2023 года российские оккупанты в Крыму построили новые защитные сооружения.

Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, опубликованные проектами "Схемы" и "Крым.Реалии".

Фото, оказавшиеся в распоряжении журналистов, были сделаны 10, 13, 14 и 16 марта.

Сразу за админграницей между Херсонской областью и автономной республикой Крым, вблизи обустроенного оккупантами пункта пропуска Армянск и в районе Перекопского вала, проходит двойная линия окопов.

Возле села Тургенево за Чонгаром появилась разветвленная система фортификаций по обе стороны трассы Е-105 и возле озера Сиваш.

Фото: Telegram / Схемы

За Перекопским перешейком создаются новые линии обороны. В частности, сеть окопов обустроена по обе стороны трассы Е-97 и возле села Филатовка. Окопы также появились на месте лесополосы за селом Ишунь у дороги в сторону Воронцовки.

Фото: Telegram / Схемы

Оборонными сооружениями оккупанты фактически отсекают от Крыма Керченский полуостров. Возле трассы Е-97 за селом Батальное видны новые окопы и капониры для техники.

Фото: Telegram / Схемы

На пляжах у Евпатории протяженность окопов составляет не менее 7 километров.

Фото: Telegram / Схемы

Появление новых укреплений, по мнению журналистов, может свидетельствовать о том, что Россия уже начала готовиться к возможному наступлению Вооруженных сил Украины.

Напомним, в Евпатории российские оккупанты по всему побережью начали рыть окопы. Местные жители сетуют на то, что приближающийся сезон отдыха военные РФ срывают.

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