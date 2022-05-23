Россияне грабит дома и "отжимают" бизнес: какая сейчас ситуация на оккупированной части Запорожья

Россияне грабит дома и "отжимают" бизнес: какая сейчас ситуация на оккупированной части Запорожья

В Запорожской ОВА рассказали последнюю информацию о ситуации в регионе, в частности, на временно захваченных территориях.

Так, на временно захваченных территориях Запорожья увеличивается количество российских военных. Оккупанты занимают дома, которые покинули украинцы, спасаясь от захватчиков. Также россияне грабят оставшихся мирных жителей.

Об этом пишет Запорожская ОВА

В селе Новогоровка Васильевского района жители сообщают об увеличении количества российских оккупантов. Россияне разместились в школе и здании культуры. Такая же ситуация в селе Инженерное Пологовского района.

В Гусарке россияне расселились в заброшенных домах. 21 мая они провели обход, после чего ограбили дома, из которых уехали украинцы.

В Васильевке количество военных РФ уже превышает количество местных жителей. Оккупанты продолжают грабить мирное население, забирая из домов все, что им вздумается.

В оккупированном Бердянске россияне пытаются захватить местный бизнес и поделить между собой и коллаборантами.

"Владельцы кафе и ресторанов, покинувшие город и отказавшиеся от сотрудничества с врагом, остались без своего имущества: россияне решили его забрать в пользу так называемой "администрации города". Следовательно, заведения были переданы в управление коллаборантам", — говорится в сообщении.

Напомним, что в Энергодаре спасатели устроили акцию протеста. Оккупанты со стрельбой и избиением разогнали митинг.

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