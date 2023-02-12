Россияне грабят местных и активно применяют авиацию: что происходит в Луганской области сейчас

Россияне на временно оккупированных территориях Луганской области все чаще применяют авиацию и массово грабят местных.
На временно захваченной Луганщине оккупанты разворовывают имущество местных. Выносить россиянам удается даже шкафы-купе и кухонную мебель.
Об этом сообщает Луганская ОВА.
"Находящиеся в эвакуации жители города обращают внимание, что во время обследований их жилищ исчезают не только мелкие вещи и бытовая техника. Успевают даже разобрать и вынести такие конструкции, как шкаф-купе или кухонная мебель, требующая не один час работ. В обмен возможно установят батареи или окно, даже если у вас оно и уцелело", — говорится в сообщении.
Кроме того, россияне усиливают свою группировку на Лиманском и Бахмутском направлениях.
"Все чаще применяют авиацию. Так, за вчера они (оккупанты — ред.) нанесли авиационные удары недалеко от Краснопоповки, Жилищки и Дибровы", — говорят в ОВА.
На Купянском и Лиманском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы Новоселовского, Макеевки, Невского, Кременной, Дибровы, Белогоровки, Новоегоровки, Стельмаховки, Червонопоповки и Серебрянского лесничества.
В свою очередь подразделения Сил обороны Украины отразили атаки врага вблизи Белогоровки и Серебрянского лесничества. Авиация Сил обороны за прошедшие сутки, 11 февраля, нанесла 19 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а также 2 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов.
"Наши защитники сбили самолет Су-25 и БпЛА типа "Орлан". Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 14 районов сосредоточения живой силы противника и зенитно-ракетного комплекса", — говорят в ОВА.
Напомним, военный эксперт Сергей Грабский рассказал, что во время нового наступления на направлении Сватово-Кременная в Луганской области российские оккупанты применяют нетрадиционную схему. Они используют тактику штурмовых действий, используя большое количество пехоты, которая поддерживается колоннами бронетехники.
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