Россияне грабят местных и активно применяют авиацию: что происходит в Луганской области сейчас

Россияне на временно оккупированных территориях Луганской области все чаще применяют авиацию и массово грабят местных.

На временно захваченной Луганщине оккупанты разворовывают имущество местных. Выносить россиянам удается даже шкафы-купе и кухонную мебель.

Об этом сообщает Луганская ОВА.

"Находящиеся в эвакуации жители города обращают внимание, что во время обследований их жилищ исчезают не только мелкие вещи и бытовая техника. Успевают даже разобрать и вынести такие конструкции, как шкаф-купе или кухонная мебель, требующая не один час работ. В обмен возможно установят батареи или окно, даже если у вас оно и уцелело", — говорится в сообщении.

Кроме того, россияне усиливают свою группировку на Лиманском и Бахмутском направлениях.

"Все чаще применяют авиацию. Так, за вчера они (оккупанты — ред.) нанесли авиационные удары недалеко от Краснопоповки, Жилищки и Дибровы", — говорят в ОВА.

На Купянском и Лиманском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы Новоселовского, Макеевки, Невского, Кременной, Дибровы, Белогоровки, Новоегоровки, Стельмаховки, Червонопоповки и Серебрянского лесничества.

В свою очередь подразделения Сил обороны Украины отразили атаки врага вблизи Белогоровки и Серебрянского лесничества. Авиация Сил обороны за прошедшие сутки, 11 февраля, нанесла 19 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а также 2 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов.

"Наши защитники сбили самолет Су-25 и БпЛА типа "Орлан". Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 14 районов сосредоточения живой силы противника и зенитно-ракетного комплекса", — говорят в ОВА.

Напомним, военный эксперт Сергей Грабский рассказал, что во время нового наступления на направлении Сватово-Кременная в Луганской области российские оккупанты применяют нетрадиционную схему. Они используют тактику штурмовых действий, используя большое количество пехоты, которая поддерживается колоннами бронетехники.

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