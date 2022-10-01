Россияне "Градами" и артиллерией ударили по Днепропетровщине: в Никополь прилетело 30 снарядов

Россия в ночь на 1 октября снова обстреляла Днепропетровщину.
Армия Российской Федерации нанесла удары по двум районам области: Никопольскому и Синельниковскому. В других районах ночь прошла без атак.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
Никопольский район российские войска накрыли "Градами" и тяжелой артиллерией пять раз. Больше всего досталось Никополю, куда прилетели более 30 российских снарядов.
В результате вражеской атаки в городе изуродованы частные дома, хозяйственные постройки, кафе и гостиница. Более 1 тыс. семей остались без света. Энергетики уже чинят линии, подчеркнул глава ОВА.
В Марганецкой и Красногригорьевской общинах обошлось без пострадавших. В Великомихайловской общине Синельниковского района люди не пострадали.
Напомним, начались 220 сутки героического противостояния украинской нации российскому широкомасштабному вторжению. ВСУ отразили атаки россиян возле Зайцева и Соледара, поражен опорный пункт и склады врага. Детальнее о ситуации на фронте — в утренней сводке Генштаба ВСУ 1 октября.
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