Россияне "Градами" и "Ураганами" обстреляли Никопольщину: двое раненых, повреждены более 20 домов

На рассвете 24 сентября армия России направили "Грады" и "Ураганы" по Никопольскому району. Под обстрел оккупантов попали две общины: Марганецкая и Красногригорьевская.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

В Марганце ранения получили два человека: 51-летняя женщина и 49-летний мужчина. Оба мирных жителя оказались в больнице. Женщина находится в тяжелом состоянии.

Российскими снарядами повреждено более 20 частных и многоэтажных домов и около десяти хозяйственных построек. Изуродован местный хлебозавод и пара учреждений. В результате атаки занялось несколько автомобилей.

Фото: Валентин Резниченко.

Более 2 тыс. семей марганчан остались без света. Аварийные бригады энергетиков уже работают, чтобы ликвидировать последствия атаки, подчеркнул председатель ОВА.

В Красногригорьевской общине никто не пострадал. "В других районах ночь прошла под звуки сирен, но обошлось без атак. На эту минуту спокойно", — сообщил Резниченко.

Напомним, начались 213 сутки героического противостояния украинской нации российскому широкомасштабному вторжению. ВСУ отразили атаки россиян у Соледара и Авдеевки, поражены пункты управления врага и склады. Детальнее о ситуации на фронте — в утренней сводке Генштаба ВСУ 24 сентября.

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