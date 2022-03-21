"Россияне хотели, чтобы их встречали с цветами, поэтому ВСУ встречают их с "Пионами": в Минобороны рассказали, чем уничтожают врага

"Россияне хотели, чтобы их встречали с цветами, поэтому ВСУ встречают их с "Пионами": в Минобороны рассказали, чем уничтожают врага

С помощью артиллерийских установок "Пионы" украинские военные успешно уничтожают вражескую технику.

Министерство обороны Украины сообщило, что украинские артиллерийские установки 2С7, которые чаще называют "Пионами", наносят врагу максимальные потери.

Об этом говорится в Facebook Минобороны.

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"Россияне хотели, чтобы их встречали с цветами. Поэтому украинские защитники встречают их с "Пионами". Самоходные артиллерийские установки 2С7 круглосуточно гостеприимно "насыпают" российским захватчикам", — заявили в Минобороны.

Украинские военные говорят, что с помощью "Пионов" уничтожают преимущественно скопление вражеской техники. Удается также ликвидировать колонны с обеспечением оккупантов, в результате чего россияне остаются без топлива и не могут продвинуться дальше.

"Из-за работы нашей артиллерии и артиллерийских подразделений противник не может прорвать нашу линию обороны", — говорит один из украинских военных.

Напомним, в Сумской области Вооруженные Силы Украины с первого выстрела уничтожили сверхсовременный российский танк "Черный орел", а выжившие оккупанты убежали на кладбище.

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