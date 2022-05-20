Россияне хотели похвастаться, что уничтожили батарею гаубиц М777, вместо этого опозорились (видео)

На опубликованном в Сети видео видно, как боеприпас оккупантов летит на колонну с украинскими военными гаубицами, но падает рядом с ней.

Российские оккупанты устраивают настоящюю "охоту" за американскими гаубицами М777 в Украине. Однако, пытаясь уничтожить батарею гаубиц М777, россияне снова опозорились.

Об этом рассказал журналист Юрий Бутусов.

На опубликованном в Сети видео видно, как боеприпас оккупантов летит на колонну с украинскими военными гаубицами, но падает рядом с ней, не попав ни в одну единицу техники.

"Хотя россияне заявляют что "накрыли батарею", на видео нет никакого прямого поражения. Сначала беспилотник бросает небольшую бомбу — промах. Затем по лесному массиву где спряталась батарея М777, бьет залп кассетных боеприпасов реактивной системы залпового огня. Но опять нету прямых попаданий. То есть батарея М777 уцелела, россиянам не удалось уничтожить ни одной пушки", — отметил Бутусов.

Украинские артиллеристы заметили слежку, удачно замаскировались в лесном массиве и спрятали батарею среди деревьев, что позволило избежать потерь при ударе.

Журналист предположил, что российское командование ведет целенаправленный поиск батарей М777, наносящих большие потери россиянам.

Напомним, что в суде допросили россиян, которые из "Града" обстреливали Харьковщину.

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