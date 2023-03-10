Россияне хотели похвастаться сожженным танком Leopard, но "попалились" с фото

Российские пропагандисты сообщили о "новой победе" в "битве с НАТО", опубликовав фейковое изображение.

Немецкие танки Leopard 2, еще не участвующие в боевых действиях на фронте, уже "успешно уничтожают" российские пропагандисты, радостно отчитываясь о сожженной технике НАТО в соцсетях.

В новом фейке они хвалятся "подбитым" Leopard 2 в районе Угледара Донецкой области.

Уничтожение немецкого танка приписывают оккупанту с позывным "Шустрый", который поразил современную технику из "старенького, но надежного" РПГ-7б.

Фото: из соцсетей

На самом деле изображение представляет собой скриншот из видео, на котором ливанский военный целится в израильский танк. На рукав камуфляжной формы ливанца фейкоделы пририсовали российский шеврон.

Интересно, что местом "сожжения" немецкого танка пропагандисты избрали Угледар, где произошло трехнедельное сражение, которое стало одним из самых провальных наступлений для россиян, во время которого армия РФ потеряла не менее 130 танков и БТР.

Напомним, ранее кремлевская пропаганда отчиталась о якобы уничтожении в боях под Соледаром первого американского танка Abrams. Хотя о поставках этой техники ВСУ пока только мечтают.

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