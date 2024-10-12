Россияне хотели разделить группировку ВСУ в Курской области: эксперт ответил, удалось ли им это сделать

По состоянию на 12 октября, официальной информации от украинского командования нет.

На днях россияне возобновили свое наступление в районе Любимовки Курской области и пытались разделить группировку ВСУ, но им это не удалось.

Об этом рассказал военный обозреватель Денис Попович в эфире Radio NV.

"Приблизительно 9-10 октября они возобновили свое наступление в районе Любимовки, совершили механизированные штурмы усилиями подразделений, в том числе 155-й бригады морской пехоты, при поддержке танков. Они продвинулись в районе Любимовки. Это фактически они продолжали свои наступательные действия, которые они начали месяц поэтому, в сентябре, где они в районе Снагости ударили, продвинулись в Любимовку. А позавчера они пытались продолжить эти наступательные действия, продвинулись дальше", – сообщил он.

Эксперт заверил, что украинские силы уничтожили часть техники, которую задействовали россияне во время наступления.

"И действительно, по состоянию на вчера начался у россиян откат назад. Но говорить о том, что это наступление захлебнулось, пока не нужно, поскольку оно фактически продолжается. То есть россияне продолжили штурмовые действия в районе Любимовки", — подытожил он.

Напомним, в СНБО сообщили, что российские военные в Курской области бросают колонны на штурм.

Напомним, украинские бойцы сорвали планы врага на Курщине. оккупанты понесли серьезные потери.

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