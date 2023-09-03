Россияне хотели высадиться в Черном море: ВСУ показали видео ликвидации окупантов и уничтожение катера

Российские оккупанты пытались высадиться в северо-западной части Черного моря. ВСУ с воздуха уничтожили вражеский катер и ликвидировали 6 оккупантов.

Об этом сообщили Военно-морские силы ВСУ.

Украинские защитники сообщили, что российские оккупанты пытались высадиться в северо-западной части Черного моря. ВСУ это вовремя заметили и с помощью морской авиации атаковали вражеский катер типа КС-701 "Тунец". На месте происшествия были ликвидированы шесть окупантов и ранены еще двое захватчиков.

ВСУ уничтожили российский катер во время попытки высадки оккупантов

"В северо-западной части Черного моря при попытке высадки вражеского личного состава силами морской авиации Военно-Морских Сил ВС Украины уничтожен вражеский катер типа КС-701 "Тунец". Враг понес потери в количестве 6 ликвидированных и 2 раненых окупантов", — говорится. в сообщении ВМС ВСУ.

Когда было снято видео, ВСУ не сообщили.

Напомним, украинские разведчики с помощью дрона уничтожили на северном направлении враждебный наблюдательный комплекс "Аванпост", который в России называют "надежным стражем границ".

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