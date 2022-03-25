Россияне хотят бежать из Украины: Ким заявил о вероятности скорого завершения войны

Ким говорит, что сегодня время работает на Украину.

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким заявил, что верит в возможность окончания войны в Украине, которую развязала РФ, к маю. Ежедневно ВСУ становятся сильнее, а россияне наоборот – слабеют.

Об этом Ким рассказал в интервью УНИАН.

"Война выигрывается деньгами, логистикой, людьми и так далее, а они там под санкциями, у них скоро ничего не будет. Кроме того, русские в своем большинстве не хотят воевать. Они понимают, что у них не получится. И время сегодня работает на нас. С каждым днем мы становимся сильнее, а они слабее. Поэтому я считаю, что есть перспективы, что война закончится быстро", — сказал Ким, комментируя вероятность окончания войны до мая.

По его словам, сейчас власть ищет любые способы, силы и средства, чтобы отразить оккупантов, уничтожить и изгнать из Украины. В то же время, как говорит Ким, российские военные ищут какие-либо способы не воевать, уйти с нашей территории и не быть убитыми.

"В этих двух вещах и находится весь смысл сложившейся ситуации. Дело в том, что они не знают, как сбежать из Украины. У них заградотряды, увольнения и суды. Им угрожают, пропагандируют, заставляют. И, тем не менее, они хотят отсюда сбежать. Если сейчас убрать руководство российских войск, и если им за это ничего не будет, то они сами все выйдут. Мы ищем возможности, как их прогнать. Вот - общая ситуация по всему фронту", – добавил глава Николаевской ОГА.

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