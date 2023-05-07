Россияне хотят мобилизовать украинцев на оккупированных территориях под вымышленным предлогом — ЦНС

Российские оккупанты хотят использовать "эвакуации" для мобилизации жителей временно оккупированных территорий Украины.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

По данным Центра, в правительстве РФ обсуждают изменения в постановление "О порядке эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы".

"Один из вопросов к обсуждению — это процесс эвакуации военнообязанных мужчин. В частности, оккупанты хотят фильтровать население на временно оккупированных территориях во время так называемых эвакуаций. И мужчин хотят вывозить в отдельные лагеря, где их передадут в подчинение военкоматов", — говорится в сообщении.

Само постановление относится и к территориям РФ. Следовательно, скорее всего, россияне планируют протестировать данный процесс на ВОТ Украины с последующим применением на территории РФ.

Ранее стало известно, что оккупанты принудительно вывозят детей из Запорожской области под предлогом "отдыха на каникулах". Так, в городах Токмак, Молочанск автобусы курсировали по улицам и предлагали всем уехать.

Читайте также: