Россияне хотят наступления: военный эксперт оценил перспективы летней кампании окупантов

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Россия стремится начать наступательную операцию, но не имеет перспектив для успеха в течение летней кампании.

Об этом сказал военный эксперт Юрий Фёдоров на YouTube канале Мосейчук Podcast.

По его словам, россияне хотят идти в наступление, но наступление предполагает подготовку позиций: сначала наносятся танковые и артиллерийские удары, а затем уже продвигается пехота.

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"Я не вижу тех перспектив для российской победы, для успеха в течение летней кампании. Потому что соотношение сил было таким же, как оно было и в 24-м, и в 23-м году. А если соотношение сил не меняется, значит и характер войны не будет меняться", - пояснил Федоров.

В то же время, по его убеждению, российский диктатор Владимир Путин будет вынужден организовывать наступательную операцию в Украине, иначе у российских элит внутри страны начнут возникать вопросы.

«Начнут ставить массу вопросов уже его собственные подчиненные, задавать вопросы его офицерский корпус, не понимая, за что он воюет. За победу? Это хорошо – все победу любят. А когда победы нет, начнут искать ответственного… Пока он (Путин – ред.) надеется на чудо, наверное… Вот он регулярно молится. Министр обороны Белоусов вообще каждый день молится», - добавил Федоров.

Напомним, военный эксперт, полковник запаса Владислав Селезнев заявил, что Россия может начать активную фазу наступления сразу по нескольким направлениям, чтобы захватить новые территории на Донбассе и юге Украины.

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