Россияне хотят окружить город, воины ВСУ уничтожают вражеские самолеты и РСЗО: Сырский — о ситуации в Бахмуте

Оккупанты давят и на Купянском и Лиманском направлениях.

Российские оккупанты пытаются окружить Бахмут Донецкой области, однако воины ВСУ дают достойный отпор захватчикам.

Об этом сообщил генерал-полковник Александр Сырский.

Генерал сообщил, что сегодня воин 93-й ОМБр "Холодный Яр" с позывным "Алан" уничтожил вражеский самолет Су-25 в Бахмуте. Однако противник и дальше безуспешно пытается окружить город и продвинуться вперед.

"Там бойцы 93-й бригады вместе с другими защитниками сдерживают бешеное давление противника. Благодаря их труду вражеские танки, БМП, РСЗО и склады из БК — взлетают в воздух. Оккупанты давят и на Купянском и Лиманском направлениях. Воины 92 ОМБр им. Ивана Сирко достойно дали по зубам врагу уничтожив системы РЛС, РСЗО и пункты управления агрессора. Такие решительные действия нашей армии значительно истощают и деморализуют врага и ускоряют нашу победу. Слава Украине!" - написал Сырский.

Бои за Бахмут

Украинский город Бахмут уже несколько месяцев страдает от постоянных российских обстрелов и авианалетов. Пока это одна из самых горячих точек фронта.

В сообщении Генштаба ВСУ от 15 марта говорится, что россияне не оставляют попыток захватить этот город.

Заместитель главы Минобороны Украины Анна Маляр информировала, что россияне наступают на Бахмут сразу с нескольких направлений. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный считает, что оборона города Бахмут является основной на всем фронте и имеет сверхважное значение для сдерживания российских агрессоров.

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