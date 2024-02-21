Россияне хотят отразить утраченные позиции на юге: разведка Британии об активизации врага

Российская оккупационная армия активизировалась на юге Украины. В частности, войска РФ усилили наступление в направлении села Роботино Запорожской области, которое они потеряли летом 2023-го.

Об этом говорится в отчете разведки Министерства обороны Великобритании.

"Российские силы продолжили и с большой вероятностью нарастили наземные атаки на оси Роботиного на юге Украины, которое было отвоевано украинскими силами во время контрнаступления летом 2023 года. С того времени село находилось на линии фронта", — говорится в обзоре.

Отмечается, что действовавшие в этом районе российская 58-я общевойсковая армия и воздушно-десантные войска РФ понесли большие потери во время украинского контрнаступления. По данным британской разведки, с тех пор снизившийся темп боевых действий и усилия России по вербовке могли позволить армии захватчиков на этом направлении восстановиться.

"За последнюю неделю российские силы усилили атаки на нескольких точках линии фронта, вероятно, с целью растянуть украинские силы", — подчеркивают Минобороны Британии.

Напомним, глава ГУР Кирилл Буданов назвал количество оккупантов, которые сейчас воюют в Украине. Речь идет о 510 тысячах россиян. Кроме этого количества, армия РФ может за месяц набрать около 30 тысяч человек.

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