Россияне хотят отрезать украинские войска на северном плацдарме Курщины: эксперт о предстоящем наступлении

Армия оккупантов будет пытаться разрезать украинский плацдарм в Курской области в РФ на третьем этапе своей наступательной операции там.

Об этом в эфире "24 Канала" сказал эксперт сектора обороны и безопасности Олег Стариков.

По словам эксперта, первый этап наступления россиян состоялся 10 сентября, когда своими воздушно-десантными войсками они заняли определенные плацдармы. Затем они осуществили второй этап – с 8 октября, во время которого эти плацдармы (Любимовка, Зеленый Путь) были укреплены.

"А сейчас они будут начинать третий этап", – сказал Стариков.

Тактика русских на Курщине

Эксперт пояснил, что враг стремится отрезать украинские войска на северном плацдарме – в направлении Корнево-Зеленый Путь.

"А после этого, если им это удастся, они пойдут на юг и попытаются дойти до государственной границы. Поэтому я думаю, что в третьей декаде октября активные боевые действия начнутся и противник начнет оттеснять", — добавил он.

Тем временем украинские бойцы уничтожили ЗРК "Бук-М3" россиян. Генштаб подтвердил потери врага.

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