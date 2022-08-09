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Россияне хотят отрезать ВСУ от важной линии поставок в Донецкой области — ISW

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Россияне хотят отрезать ВСУ от важной линии поставок в Донецкой области — ISW

Фото: Associated Press

Российские войска продолжали наземные атаки к востоку и югу от Бахмута 8 августа.

Российские оккупанты пытаются захватить Соледар и Зайцево Бахмутского района, чтобы взять под контроль трассу T051.

Об этом сообщают аналитики ISW.

Как отмечается, россияне 8 августа продолжают наземные атаки к востоку и югу от Бахмута. Кроме того, оккупанты обстреливают Северск и близлежащие населенные пункты из танковой, трубной и реактивной артиллерии и наносили авиаудары по соседним селам Григоровка и Ивано-Даровка.

"Российские силы, вероятно, стремятся установить контроль над Соледаром на севере Бахмута и Зайцевым на юге Бахмута, чтобы создать условия для срыва украинского контроля над магистральной дорогой T0513, поддерживающей позиции украинского фронта на северо-востоке Донецкой области", — говорится в сообщении.

Вместо этого ВСУ разгромили вражеские ДРГ неопределенных эшелонов возле Бахмутского и Яковлевки. Также украинские военные отразили штурм захватчиков возле Зайцева и Вершины.

Также специалисты добавили, что российские войска предприняли неудачные попытки наступления в направлении Верхнекаменского (5 км восточнее Северского) и четырех других неназванных населенных пунктов, но отступили с потерями.

Напомним, ВСУ отбили наступление оккупантов вблизи Красногоровки и Авдеевки.

Как сообщалось, военный эксперт рассказал, почему не стоит ждать контрнаступления, и посоветовал быть готовыми к войне на годы.

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Дата публикации
Просмотры
3608
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