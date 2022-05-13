Россияне хотят прорвать линию обороны в Луганской области, за сутки зашло более 2 тыс. единиц техники — Гайдай

Россияне хотят прорвать линию обороны в Луганской области, за сутки зашло более 2 тыс. единиц техники — Гайдай

В Луганской области усложняется ситуация, ведь оккупанты всеми силами пытаются прорвать оборону.

Военные государства-оккупантки бросили все усилия, чтобы прорвать линию обороны в области. В частности, они опрокидывают на территорию Луганщины людей и технику.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире телемарафона "Единые новости".

"Ситуация усложняется. Я так понимаю, что сейчас враг бросил все усилия, чтобы прорвать хоть где-то линию обороны. За сутки в Луганской области насчитали прохождение более двух тысяч единиц техники", — рассказал он.

Направлений руководитель области не назвал. Впрочем, заверил, что ВСУ держат линию обороны. По словам Гайдая, "увезли многие люди личного состава". Русские штурмуют Рубежное, Золотое, Нижнее, окрестности Северодонецка. Враг также пытается возвести понтонные переправы, для опрокидывания техники и людей через реку Северский Донец.

Гайдай рассказал, что за сутки 12 мая российские захватчики 31 раз открывали огонь по области.

"У орков не получается побороть украинцев в бою, так что рашисты умышленно уничтожают область, превращая ее в пустыню. Населенные пункты, которые держат линию обороны с первого дня российского вторжения в Украину (24 февраля — Ред.), разрушены на 80%. Критически разрушены" почти все", — рассказал глава Луганской области.

Как сообщалось, россияне пытаются прорваться в Славянск и Краматорск, чтобы взять ВСУ в кольцо. Британская разведка информирует о том, что оккупанты государства-террориста бросают все свои силы, чтобы прорваться в эти населенные пункты.

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