Россияне хотят развить наступление на Купянск: в ВСУ сообщили о ситуации на "активном" направлении

Ситуация на Лимано-Купянском направлении остается такой же активной, как и на прошлой неделе.

Об этом сообщил LIGA.net начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ подполковник Владимир Фитьо.

"Противник не прекращает попытку выйти на окраины Синьковки, чтобы ее захватить и развить наступление на Купянск. Также продолжаются боевые действия в районе Серебрянского лесничества", — сказал Фитьо.

Он добавил, что непогода коснулась и этого направления.

"Снег начал падать, но не наблюдается такого непогоды, как в южных областях. Украинские защитники готовы к зимнему периоду, и будем сопротивляться оккупантам всеми имеющимися силами и средствами", — сказал он.

Фитьо заявил, что в сутки украинские защитники отбили на направлении десять атак оккупантов.

По его словам, враг 353 раза обстреливал позиции ВСУ по артиллерии и минометам, дважды – авиацией. Кроме этого, россияне применили против украинских защитников 13 дронов-камикадзе.

Он добавил, что на Бахмутском направлении украинские защитники отбили десять атак — Богдановка, Клищиевка, Андреевка.

"Противник не оставляет попыток вытеснить наших защитников с позиций в Клищиевке. Нанесли 17 авиаударов, 18 дронов-камикадзе и совершили 534 обстрела", — добавил Фитьо.

Потери окупантов

На этом направлении Силы обороны уничтожили 129 российских военнослужащих за прошедшие сутки, а также 41 образец военной техники, среди которых один танк.

Между тем, ситуация вокруг Авдеевки по состоянию на 27 ноября очень напряженная. Там идут ожесточенные бои на подступах к Авдеевскому коксохимическому заводу. Оккупанты в третий раз пытаются захватить город. Они пока не дошли до коксохимического завода.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Оккупанты вошли в Авдеевскую "промку"! Как это изменит ситуацию на фронте? Репортаж с передовой

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.