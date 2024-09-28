"Россияне хотят разорвать хортицкий плацдарм надвое": у Forbes оценили новые планы врага

В то же время, российские войска потеряли по крайней мере пятую часть своих транспортных средств.

Россияне, вероятно, пытаются "разрезать наполовину" украинскую оперативно-стратегическая группировка "Хортица ". В частности, армия РФ наступает на запад в направлении реки Оскол.

Об этом пишет Forbes.

Отмечается, что оккупанты пытаются добраться до реки возле села Глушковка.

В четверг, 26 сентября, враг пошел в наступление с примерно сотней бронетехники в трех направлениях, обстреливая украинские позиции на север и юг от выступления. Украинские бригады и батальоны, среди которых 77-я аэромобильная бригада, дали отпор беспилотниками, артиллерией и противотанковыми ракет .На юге рубеж удерживала 92-я десантно-штурмовая бригада, а 40-я артиллерийская бригада находится достаточно близко к Песчаному выступлению, чтобы вести огонь по врагу в любом месте выступа ронированный тягач МТЛБ, три грузовика и гольф-кар.

В то же время, российские войска потеряли по крайней мере пятую часть своих транспортных средств, что притупило наступление россиян в направлении реки Оскол и дало время местным украинским войскам для укрепления обороны.

"Противник вскоре выйдет на левый берег реки Оскол на участке Глушковка-Кругляковка и разделит хортичский плацдарм ОСГ на реке Оскол на две части", — прогнозируют в Украинском центре оборонных стратегий.

При этом это может быть еще одна пирровая победа для них – они завоевывают определенные позиции, но ценой большого количества техники и людей, которые все труднее заменить.

Напомним, войска РФ продвинулись в восточном Торецке вдоль улиц Дарвина и Пушкаренко, а также захватили город Железный Донецкой области.

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