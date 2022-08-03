Россияне хотят сковать действия ВСУ и атакуют их позиции одновременно с разных сторон: Гайдай рассказал детали

Оккупанты все чаще применяют авиацию на Луганщине, в Северодонецке падают аварийные многоэтажки.

На линии фронта россияне продолжают обстреливать держащие оборону населенные пункты Луганщины. Оккупанты, которые не в состоянии преодолеть оборонительные укрепления украинских бойцов, все чаще применяют авиацию.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Шесть раз врагом использованы реактивные системы залпового огня. В течение дня неоднократно применялись минометы.

Основные усилия россияне сосредотачивают на Бахмутском направлении. Оккупанты, которые не в состоянии преодолеть оборонительные укрепления украинских бойцов, все чаще применяют авиацию. Только за 2 августа вражеские авиаудары нанесены вблизи восьми населенных пунктах, расположенных на админгранице Луганщины и Донецкой области", — сообщил Гайдай.

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По его словам, россияне хотят сковать действия ВСУ, чтобы не допустить их перебрасывание на другие угрожающие направления. Поэтому проводят многочисленные атаки одновременно с разных сторон. В то же время за последние сутки ВСУ отбили девять попыток штурма оккупантов, которые на указанных участках вынуждены были отойти.

Кроме того, Гайдай предупредил людей, что из-за того, что оккупанты разрушили и повредили многие дома в Луганской области, находиться в них крайне опасно.

"Оставшиеся живут в уцелевших квартирах, некоторые — в подъездах и подвалах. Но там крайне опасно. Если многоэтажка получила повреждения, она в любой момент может упасть", — подчеркнул он.

В качестве примера Гайдай привел инцидент с домом на улице Партизанская в Северодонецке, где аварийное здание упало посреди дня. В тот момент рядом проходили люди. Пока неизвестно, находился ли кто-то внутри.

"В то время, пока россияне продолжают снимать пропагандистские сюжеты о "счастливой жизни" жителей Луганщины, последние погибают под обломками необследованных многоэтажек", — подытожил он.

Напомним, оккупанты пытались прорваться на Харьковщине, но получили "на орехи" от ВСУ.

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