Россияне хотят создать блокаду двух украинских городов: о чем предупреждают аналитики

Российские войска, скорее всего, намерены перекрыть украинские наземные линии связи в Покровске и Мирнограде Донецкой области. Таким образом, враг хочет заставить ВСУ отступить из городов в последующие месяцы.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

Аналитики пишут, что россияне недавно перерезали трассу Т-0405 Покровск-Константиновка восточнее Покровска и трассу Т-0406 Покровск-Межова юго-западнее Покровска в рамках своих усилий по окружению Покровска и Мирнограда.

Обе трассы, Т-0405 и Т-0406, являются двумя из трех основных наземных путей обеспечения украинской группировки войск в районе Покровска-Мирнограда.

В этой связи в ISW считают, что наступление РФ к востоку и западу от Покровска может усложнить украинскую логистику и способность Украины пополнять запасы и передислоцировать войска для защиты населенных пунктов Покровск и Мирноград.

Эксперты предупреждают, что российское военное командование может осуществить дальнейшие наступления к северу от трасс Т-0405 и Т-0406, чтобы в конечном итоге заставить ВСУ отступить на север (а не на восток или запад), чтобы поддержать оцепление Россией обоих населенных пунктов и дальнейшее продвижение к западу в сторону административной границы Донецкой и Днепропетровской областей.

"По итогу блокада этих городов увеличивает вероятность отступления украинской армии, а российские войска со своей стороны смогут захватить эти населенные пункты, избежав тяжелых городских боев", – считают аналитики.

Ранее сообщалось, что до Покровска Донецкой области от линии фронта до окраин города остается два километра. Ситуация в городе остается сложной. Почти вся критическая инфраструктура уничтожена.

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