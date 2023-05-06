Россияне хотят убить миллион украинцев, чтобы спасти 70 тысяч коллаборантов — Подоляк

Российские оккупанты пришли убивать массово украинцев на юге, чтобы эвакуировать оттуда 70 тысяч коллаборантов.

Российские оккупанты пришли убивать миллион украинцев на юге. Их цель – эвакуировать 70 тысяч коллаборантов.

Об этом в эфире единственного телемарафона сообщил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Я считаю, что вряд ли там будут среди этих людей, которых они хотят эвакуировать, уже наши граждане, кроме детей, потому что они продолжат программу этнического геноцида против Украины", — подчеркнул Михаил Подоляк.

По его словам, факты похищения украинских детей оккупантами будут доказаны в судах. Юридически и уже практически установлено, что россияне похитили 20 тысяч несовершеннолетних.

В то же время оккупанты планируют эвакуировать из Запорожья 70 тысяч человек, которые являются коллаборантами.

"Это коллаборантская масса, ради которой они убивали и разрушали всю нашу восточную и южную Украину. Эти 70 тысяч — это и есть, ради кого они зашли, чтобы убивать миллион. Это и есть суть Российской Федерации", — добавил Подоляк.

Напомним, что россияне во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области сжигают мешками документы в помещении так называемой полиции, а также вывозят технику с оккупационного паспортного стола.

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