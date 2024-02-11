Россияне хотят выбить украинские подразделения с плацдармов на левобережье Днепра — Генштаб

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении враг все еще пытается выбить подразделения ВСУ из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток предпринята безуспешная попытка штурма позиций украинских войск.

Об этом сообщили в Генштабе в вечерней сводке 11 февраля.

Под артиллерийским огнем оказался Херсон.

В течение 718 суток широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины враг нанес ракетный и 79 авиационных ударов, совершил 52 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также другая гражданская инфраструктура.

"Враг активно применяет авиацию и квадрокоптеры типа "FPV", проводит штурмовые действия при поддержке бронетехники", — сообщает Генштаб.

Ситуация на фронтовых направлениях

Так, на Северском и Слобожанском направлениях противник наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийские и минометные обстрелы врага подверглись около 30 населенным пунктам, в частности, Алексеевка, Мирополье Сумской области; Ветеринарное, Казачья Лопань, Стрелка, Гатище Харьковской области.

На Купянском направлении ВСУ отразили две атаки возле Табаевки Харьковской области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Синьковка, Петропавловка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении ВСУ отразили три атаки вблизи Белогоровки Луганской области и Раздолевки Донецкой области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Оккупанты нанесли авиационный удар в районе населенного пункта Изюм Харьковской области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более десяти населенных пунктов.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 17 атак в районах Богдановки и Клищиевки Донецкой области, где враг пытался улучшить тактическое положение.

На Авдеевском направлении ВСУ отразили 22 атаки в районе Авдеевки и еще 16 атак южнее Тоненького, вблизи Первомайского, Невельского Донецкой области. Здесь враг при поддержке авиации безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись около 20 населенным пунктам, среди них Новобахмутовка, Ласточкино, Авдеевка, Тонечко Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать захватчиков недалеко от Красногоровки, Победы, Новомихайловки Донецкой области. В этом направлении враг 28 раз безуспешно пытался улучшить тактическое положение. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Антоновка, Константиновка Донецкой области.

На Запорожском направлении Силами обороны отражена атака в районе Роботиного Запорожской области, где враг, при поддержке авиации, безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Также противник нанес авиационный удар в районе Новоандреевки Запорожской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 30 населенным пунктам, среди них Ольговское, Малиновка, Белогорье, Щербаки Запорожской области.

Напомним, в США выразили соболезнования после атаки войск России по Харькову дронами. Там отметили необходимость дальнейшей поддержки Украины, чтобы "остановить такие ужасные преступления".

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