Россияне хотят взорвать свой склад с боеприпасами в Херсонской области

Российские захватчики планируют взорвать свои боеприпасы в поселке Рыково Херсонской области, которые были затоплены в помещении элеватора, но не сдетонировали.

Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский расследователь".

В сообщении указывается, что российские военные обустроили склад боеприпасов в Партизанском элеваторе и на прилегающей территории станции Партизаны. Состав, на котором хранится около 20 тонн боеприпасов, расположен вплотную к жилым домам.

"На пользовательском видео видны разрушенный ударом ВСУ железнодорожный путь, опрокинутые вагоны и поврежденные детонацией снарядов жилые дома. В местных чатах сообщается, что на складах на территории элеватора, по другой информации – в его подземных помещениях, уцелели до 20 тонн боеприпасов. их будут взрывать, чтобы предотвратить случайную детонацию", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские войска продвигаются на Таврическом направлении и за сутки 19 июня нанесли российским оккупантам большие потери в технике и живой силе.

Кроме того, мы ранее информировали, что в России на Тамбовском пороховом заводе 20 июня раздался громкий взрыв, после которого вспыхнул пожар.

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