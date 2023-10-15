Россияне хотят взять Авдеевку к Новому году: эксперт объяснил "сакральность" даты

Российские захватчики установили новую дату выхода на административные границы Донецкой области – 31 декабря 2023 года. Именно поэтому для них так важно взять Авдеевку и преподнести "подарок" диктатору РФ Владимиру Путину.

Как пишет военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко у оккупантов не все так чудно под Авдеевкой, как об этом кричит пропаганда РФ.

Так, после ряда громких заявлений российских пропагандистов об "окружении" Авдеевки, наступила фаза принятия того, что ни о каком "окружении", полуокружении и прочих вариациях речь даже не идет. А речь идет о незначительном продвижении РОВ (российских оккупационных войск – ред.) и занятиях некритически важных позиций ценой колоссальных потерь противника в личном составе и технике.

В боях за Авдеевку Россия потеряла первый эшелон, в состав которого входили преимущественно подразделения из состава 1 АК ("ДНР"), а также подразделения 20-й и 150-й мотострелковой дивизии и 8-й общевойсковой армии РФ.

"В настоящее время второй эшелон используется для сохранения давления на позиции СОУ и удержания занятых локаций, но интенсивность, по сравнению с первыми сутками, снизилась. О серьёзности потерь РОВ под Авдеевкой говорит и то, что из состава группы войск "Центр" под Авдеевку спешно была отправлена 21-я ОМСБр 2-й ОВА", — заметил Коваленко.

Эксперт также говорит, что командование армией РФ, оперируя в районе Авдеевки в наступлении цельными батальонами, собиралось выйти на Тоненькое и Степное, перерезать железную дорогу и взять под огневой контроль трассу 0542.

"В результате, список их желаний сократился до взятия террикона, у подножья которого они успешно и взяли…По состоянию на сейчас, РОВ не оставляют попыток продвинуться с юго-запада и особенно с севера-востока Авдеевки. Но, в основном их оперирование сейчас ограничено ротными компонентами. Тем не менее, это не означает, что через какое-то время попытки будут прекращены, особенно по флангам. Используя опыт наступления в Бахмуте, когда за счёт контроля над флангами противник, ценою колоссальных потерь, но продвигался, командование РОВ будет пытаться и в районе Авдеевки достичь поставленной цели – оккупации города до Нового Года, чтобы преподнести его путину и российскому потребителю информационного фаст-фуда как некую мега-победу", — объясняет Коваленко.

Однако, по словам эксперта, пока не ясно, как они будут совмещать эту "амбициозную" и весьма ресурсно-затратную выходку, с очередным наступлением на Лимано-Купьянской оси и нестабильной ситуацией в Запорожской области.

Напомним, по мнению эксперта, активные боевые действия возле Авдеевки могут занять месяцы.

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