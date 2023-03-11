Россияне хотят взять под контроль Донбасс, наступают на 5 направлениях, ВСУ отразили более 100 атак — Генштаб

Агрессорка Россия не оставляет попыток выхода на административную границу Донецкой и Луганской областей. Основные усилия враг сосредотачивается на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки ВСУ отбили более 100 атак противника на указанных направлениях.

Детальнее о ситуации на фронте — в утренней сводке Генштаба ВСУ 11 марта.

За прошедшие сутки противник нанес 29 авиационных и 4 ракетных удара по Донецкой области. Также оккупанты произвели 100 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Есть раненые мирные граждане и повреждена гражданская инфраструктура и жилые дома.

Угроза нанесения ракетных ударов остается значительной по всей территории Украины, отмечают в Генштабе.

Ситуация на направлениях:

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Формирование наступательных группировок врага не обнаружено. Противник продолжает инженерное оборудование местности в приграничных районах Брянской и Курской областей. Оккупанты обстреляли из минометов и артиллерии районы населенных пунктов Сеньковка, Елино, Гай и Леоновка Черниговской области; Зноб-Новгородское, Середина-Буда, Ходыно и Атинское на Сумщине и Стрелке, Старице, Огурцово, Амбарное, Фиголовка, Новомлынск, Двухлетняя, Западное и Каменка Харьковской области.

На лиманском направлении противник пытается улучшить тактическое положение. Вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Гряниковка, Масютовка, Невское, Кременная, Белогоровка, Спорное и Федоровка. Совершил артиллерийские обстрелы более 20 районов населенных пунктов, в частности, Гряниковки, Масютовки, Кисловки, Песчаного и Крахмального Харьковской области и Новоселовского, Стельмаховки, Невского и Кузьминого в Луганской области.

На Бахмутском направлении враг не прекращает штурмовые действия – наши защитники отразили многочисленные атаки в районах населенных пунктов Железнянское, Парасковеевка, Дубово-Василовка, Бахмут, Богдановка и Ивановское. Вражеские обстрелы подверглись 19 населенным пунктам, в частности, Васюковка, Железнянское, Миньковка, Орехово-Василовка, Бахмут, Озаряновка, Александро-Шультино, Константиновка, Майорск и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в направлениях Каменки, Авдеевки, Тоненького, Северного, Водяного, Первомайского, Невельского, Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Вражеские обстрелы, в частности, подверглись районам населенных пунктов Красногоровка, Каменка, Авдеевка, Тонечко, Северное, Водяное, Первомайское, Марьинка, Георгиевка, Новомихайловка и Угледар.

На Запорожском и Херсонском направлениях враг вел оборону действия. Обстрелы подверглись районам более 30 населенных пунктов, среди них – Золотая Балка, Качкаровка, Каиры, Казацкое, Николаевка, Ивановка, Ингулец, Молодежное, Инженерное и Херсон.

В отдельных населенных пунктах временно занятой и оккупированной территории Донецкой области, российские оккупанты продолжают оказывать давление на местных жителей. Так, во Владимировке полностью запрещен въезд гражданам без регистрации. Установлены блокпосты, местным жителям запрещено передвижение по улицам.

Украинская авиация за сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения окупантов и удара по позиции зенитно-ракетного комплекса противника. Также наши защитники сбили вражеский беспилотный летательный аппарат типа Орлан-10.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 5 районов сосредоточения личного состава противника, 1 средство противовоздушной обороны и боеприпасов врага.

Напомним, полковник запаса ВСУ, военный эксперт и летчик-инструктор Роман Свитан прокомментировал слухи, распространяющиеся на просторах Интернета, что оккупанты готовят три "котла" для ВСУ. Российские военкоры надеются воспользоваться взиманием украинских войск в Бахмут, чтобы сделать три "котла": в районе Северска, в самом Бахмуте, в Авдеевке.

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