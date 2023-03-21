Россияне хотят взять под контроль Донбасс, ВСУ отразили 120 атак на пяти направлениях — Генштаб

За прошедшие сутки ВСУ отбили более 120 атак оккупантов на пяти направлениях. Оккупанты сосредотачивали свои основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Основной целью противника за прошедшие сутки оставались попытки выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей.

Детальнее о ситуации на фронте — в утренней сводке Генштаба ВСУ 21 марта.

Вероятность нанесения ракетных ударов по всей территории Украины остается достаточно высокой, отмечают в Генштабе. В частности, противник нанес 21 авиационный и 9 ракетных ударов. Один из них – по городу Славянск. Потерь среди жителей нет.

Другой ракетный удар пришелся на Краматорск, по объекту гражданской инфраструктуры. Повреждены 7 многоэтажек и 3 частных авто. Среди гражданского населения потерь, к счастью, нет. Также враг совершил 57 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Ситуация на направлениях:

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Россия продолжает сохранять значительное военное присутствие на территории республики Беларусь, однако без явного формирования наступательных группировок. В то же время, противник продолжает инженерное оборудование местности в приграничных районах Брянской и Курской областей.

В течение суток враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы районов 26 населённых пунктов. Среди них – Середина-Буда, Сопич, Стариковое, Атинское, Константиновка, Кондратовка, Волфино, Александровка, Поповка, Студенок и Турья Сумской области; Каменская Слобода и Хреновка на Черниговщине, а также Глубокое, Мороховец, Волчанск, Землянки, Красное Первое, Двухлетняя, Западное, Каменка, Красное, Новомлынск, Стрелка и Чугуевка Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях безуспешно пытался прорвать оборону наших войск, совершив артиллерийские обстрелы районов 11 населённых пунктов вдоль линии боевого столкновения. Пострадали, в частности, районы Купянска, Крахмального и Берестового Харьковской области; Невского, Песчаного, Белогоровки и Дибровы в Луганской области, а также Спорного, Торска и Новоселовки Донецкой области. Враг вел безуспешные наступательные действия в направлении Новоселовского.

На Бахмутском направлении оккупанты не прекращают штурмовые действия города Бахмут. В то же время, наши воины отразили атаки противника в районах населенных пунктов Богдановка, Ивановское, Предтечино и Северное. Обстреляны Миньковка, Васюковка, Железнянское, Бахмут, Григоровка, Ивановское, Александро-Шультино, Дилиевка, Нью-Йорк, Орехово-Василовка, Приволье и Времен Яр Донецкой области. Всего от огня окупантов пострадало 12 населенных пунктов на Бахмутском направлении.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник безуспешно пытался наступать в направлении населенных пунктов Бердичи, Авдеевка, Северное, Первомайское и Новомихайловка Донецкой области. Многочисленные вражеские обстрелы подверглись районам 17 населенных пунктов. В частности, Новобахмутовка, Каменка, Авдеевка, Ласточкино, Красногоровка, Острое, Георгиевка, Марьинка, Угледар, Большая Новоселка, Орловка и Тонечко Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает оборону. Интенсивно обстреливает, в частности Ольговское, Малиновку, Гуляйполе, Белогорье, Орехов и Волшебное Запорожской области; Времовку, Новополье и Первомайское – Донецкой, а также Дудчаны, Казацкое, Благовещенское, Днепровское, Белозерку, Берегово, Красный Маяк и Янтарное Херсонской области. Общая численность обстрелянных населенных пунктов составляет 41.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники окупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения живой силы противника.

Напомним, в ISW считают, что российские войска добились незначительных успехов в Бахмуте и его окрестностях на фоне сообщений об увеличении темпов российских операций вокруг Авдеевки. Но это не поможет им добиться даже незначительных успехов, прежде чем они лишатся инициативы в Украине.

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