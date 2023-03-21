Россияне хотят взять под контроль Донбасс, ВСУ отразили 120 атак на пяти направлениях — Генштаб

Начались 391 сутки российского полномасштабного вторжения.
За прошедшие сутки ВСУ отбили более 120 атак оккупантов на пяти направлениях. Оккупанты сосредотачивали свои основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Основной целью противника за прошедшие сутки оставались попытки выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей.
Детальнее о ситуации на фронте — в утренней сводке Генштаба ВСУ 21 марта.
Вероятность нанесения ракетных ударов по всей территории Украины остается достаточно высокой, отмечают в Генштабе. В частности, противник нанес 21 авиационный и 9 ракетных ударов. Один из них – по городу Славянск. Потерь среди жителей нет.
Другой ракетный удар пришелся на Краматорск, по объекту гражданской инфраструктуры. Повреждены 7 многоэтажек и 3 частных авто. Среди гражданского населения потерь, к счастью, нет. Также враг совершил 57 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Ситуация на направлениях:
На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Россия продолжает сохранять значительное военное присутствие на территории республики Беларусь, однако без явного формирования наступательных группировок. В то же время, противник продолжает инженерное оборудование местности в приграничных районах Брянской и Курской областей.
В течение суток враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы районов 26 населённых пунктов. Среди них – Середина-Буда, Сопич, Стариковое, Атинское, Константиновка, Кондратовка, Волфино, Александровка, Поповка, Студенок и Турья Сумской области; Каменская Слобода и Хреновка на Черниговщине, а также Глубокое, Мороховец, Волчанск, Землянки, Красное Первое, Двухлетняя, Западное, Каменка, Красное, Новомлынск, Стрелка и Чугуевка Харьковской области.
На Купянском и Лиманском направлениях безуспешно пытался прорвать оборону наших войск, совершив артиллерийские обстрелы районов 11 населённых пунктов вдоль линии боевого столкновения. Пострадали, в частности, районы Купянска, Крахмального и Берестового Харьковской области; Невского, Песчаного, Белогоровки и Дибровы в Луганской области, а также Спорного, Торска и Новоселовки Донецкой области. Враг вел безуспешные наступательные действия в направлении Новоселовского.
На Бахмутском направлении оккупанты не прекращают штурмовые действия города Бахмут. В то же время, наши воины отразили атаки противника в районах населенных пунктов Богдановка, Ивановское, Предтечино и Северное. Обстреляны Миньковка, Васюковка, Железнянское, Бахмут, Григоровка, Ивановское, Александро-Шультино, Дилиевка, Нью-Йорк, Орехово-Василовка, Приволье и Времен Яр Донецкой области. Всего от огня окупантов пострадало 12 населенных пунктов на Бахмутском направлении.
На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник безуспешно пытался наступать в направлении населенных пунктов Бердичи, Авдеевка, Северное, Первомайское и Новомихайловка Донецкой области. Многочисленные вражеские обстрелы подверглись районам 17 населенных пунктов. В частности, Новобахмутовка, Каменка, Авдеевка, Ласточкино, Красногоровка, Острое, Георгиевка, Марьинка, Угледар, Большая Новоселка, Орловка и Тонечко Донецкой области.
В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает оборону. Интенсивно обстреливает, в частности Ольговское, Малиновку, Гуляйполе, Белогорье, Орехов и Волшебное Запорожской области; Времовку, Новополье и Первомайское – Донецкой, а также Дудчаны, Казацкое, Благовещенское, Днепровское, Белозерку, Берегово, Красный Маяк и Янтарное Херсонской области. Общая численность обстрелянных населенных пунктов составляет 41.
Авиация Сил обороны за сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники окупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения живой силы противника.
Напомним, в ISW считают, что российские войска добились незначительных успехов в Бахмуте и его окрестностях на фоне сообщений об увеличении темпов российских операций вокруг Авдеевки. Но это не поможет им добиться даже незначительных успехов, прежде чем они лишатся инициативы в Украине.
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