"Россияне хотят захватить Часов Яр до 9 мая": Сырский оценил ситуацию на фронте

Российские войска пытаются прорвать оборону ВСУ западнее Бахмута, в частности, захватить Часов Яр. Также враг создает условия для дальнейшего продвижения в Краматорскую агломерацию.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ, генерал-полковник Александр Сырский.

По его словам, оккупанты используют численное преимущество и разнообразные мотивационные факторы, среди которых расстрелы.

"Реализации планов противника мешает героическая оборона наших бригад, которые буквально вгрызлись в землю, сдерживая ежедневные атаки врага. Отдельные группы пехоты противника вышли в микрорайон "Новый", но были уничтожены ударами FPV-камикадзе и огнем артиллерии", — рассказал Сырский.

Несмотря на это, угроза остается, поскольку высшее российское военное руководство поставило задачу своим войскам захватить Часов Яр до 9 мая.

"С целью адекватного реагирования на действия противника и укрепления обороны наших войск на этом направлении были приняты меры по существенному усилению бригад боеприпасами, дронами, средствами РЭБ ", — говорится в сообщении.

Главнокомандующий ВСУ добавил, что главное заключение по двухдневной работе на фронте — необходимость повышения качества подготовки.

"Продолжаем проведение организационных мероприятий с упором на повышение эффективности управления, исключение дублирования, направление высвободившихся ресурсов на обеспечение боевых частей и подразделений", – резюмировал Сырский.

Напомним, российские захватчики, вероятно, привлекли свои самые боеспособные подразделения для атак Часов Яр.

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