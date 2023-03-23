Россияне хотят захватить Купянск: британская разведка оценила силы врага

Россия частично восстановила контроль над непосредственными подступами к городу Кременна. Очевидно, что военные РФ также стремятся вернуть логистический узел Купянск.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.

С начала марта 2023 года продолжаются тяжелые бои на отдельных участках линии фронта Сватово-Кременная на севере Луганской области, отмечают британские разведчики. По данным разведки, кое-где Россия продвинулась вперед на несколько километров.

"Российское командование, вероятно, пытается расширить зону безопасности к западу от линии обороны, которую они подготовили, вдоль более высоких участков местности, а также использовать естественную преграду — реку Оскол", — говорится в сообщении британской разведки.

В то же время, с точки зрения оперативной оценки ситуации, намерения России на северо-востоке Украины, вероятно, остаются оборонными. Российское командование, вероятно, опасается, что это один из секторов, где Украина может попытаться провести большие наступательные операции.

Ранее аналитики сообщили, что российские войска наращивают темпы своих наступательных операций в районе Авдеевки.

Заместитель начальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий сообщил, что враг переориентирует направления для нанесения ракетных ударов по Украине. Энергетическая инфраструктура остается под прицелом. В то же время, главной целью становятся военные объекты, а также концентрация войск ВСУ и логистика.

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