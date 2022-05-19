Россияне хотят захватить трассу Лисичанск – Бахмут, чтобы "отрезать" Луганскую область

Российские оккупанты бросили все силы в Луганскую область, чтобы захватить Северодонецк и трассу Лисичанск – Бахмут.

Пока ситуация в регионе сложная. Если оккупанты государства-агрессора захватят трассу, то им удастся "отрезать" всю область от сообщения с другими регионами.

Об этом в своем видеообращении заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Ситуация ухудшается. Враг сосредоточил все силы, чтобы либо взять Северодонецк, либо "перерезать" трассу Лисичанск-Бахмут. Кроме того, россияне обстреливают все населенные пункты свободной Луганщины", — подчеркнул он.

По словам Гайдая, если раньше военные РФ пытались прорвать оборону у Попасной и Белогоровки, то теперь эти попытки фиксируют и у Бахмута. К слову, сейчас из-за постоянных боевых действий до Белогоровки добраться невозможно.

Если захватчики перехватят трассу, это сделает невозможным эвакуацию и доставку гуманитарных грузов. Сейчас спасатели продолжают подвозить емкости с водой и спасать людей от "русского мира". Удалось передать автомобиль скорой помощи горной общине. Кроме того, регулярно отправляют защитникам как машины, так и амуницию и другие важные вещи.

Глава области подчеркнул: сложная ситуация в Северодонецке. У людей нет ни электричества, ни водоснабжения. Снаряды прилетали даже в больницу, где до сих пор находятся медики.

Как сообщалось, российские военные окапываются в Сватовом и Старобельске в ожидании летнего контрнаступления украинских защитников. Оккупанты готовятся "дожимать" Луганскую область. Для этого взимают тысячи единиц техники и личного состава, однако "ВСУ готовы встречать".

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