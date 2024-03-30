Россияне хотят запретить украинскую литературу на ВОТ – в Москве готовят "закон"

Россияне готовят так называемый "закон" о запрете украинской литературы.

Россияне готовят "закон", запрещающий украинскую литературу на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Так, в Москве разработали "законопроект", регулирующий попадание в фонд библиотек "книг инфоагентов", то есть любых книг, побуждающих к мышлению.

В Центре стратегических коммуникаций напомнили, что с начала оккупации россияне захватывали библиотеки и вывозили и сжигали украинские книги, а теперь хотят создать "правовую базу" своим нацистским действиям.

"Вся политика Кремля направлена на порабощение покоренных народов и уничтожение их самоидентификации", — говорится в сообщении.

Напомним, захватчики на оккупированных территориях проверяют граждан Таджикистана.

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