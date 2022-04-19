Россияне и дальше используют аэродромы Беларуси с целью нанесения авиационных ударов по Украине — Генштаб

Оперативная информация от Генштаба ВСУ свидетельствует, что вооруженные силы Российской Федерации используют аэродромы Беларуси и перемещают по железной дороге поврежденную технику воинских частей восточного округа из Беларуси в Россию.
На Волынском, Полесском и Сиверском направлениях противник активных действий не предпринимал.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Враг продолжает перемещение поврежденной техники воинских частей восточного военного округа железнодорожным транспортом с территории Беларуси в РФ.
"Вооруженные силы Российской Федерации и дальше используют аэродромную сеть на территории Беларуси с целью нанесения авиационных ударов по объектам гражданской инфраструктуры на территории нашего государства", — отметили в Генштабе.
Ранее советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович сообщил, как действуют российские войска на востоке Украины, пытаясь продвинуться вглубь территории нашей страны.
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