Россияне идут по телам своим: комбат рассказал о ситуации у Купянска и потерях РФ

Ситуация в Харьковском направлении сложная, но контролируемая украинскими военными. Армия РФ терпит потери, но, несмотря на это, пытается продвигаться вперед.

Об этом заявил командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко в комментарии "24 Канала".

Купянское направление является одним из приоритетных для россиян. В частности, оккупанты стремятся расширять плацдарм и двигаться в направлении Колесниковки. Впрочем, по словам Федоренко, против Сил обороны очень сильно. В частности, подсчитано, что в небольшой посадке протяженностью 200 метров удалось ликвидировать 120 захватчиков. В настоящее время подсчет тел продолжается.

"Это мы еще не считаем тех, кто погиб в укрытиях, которые присыпаны землей, мусором, ветками. Только представьте, какова интенсивность штурмовых действий противника, что они буквально идут по телам своим, но пытаются выполнить задачу", — рассказал Федоренко.

В Харьковской области армия РФ активно использует авиацию. Военный говорит, что у русских была задача — выйти на поселок Купянск-Узловой и закрепиться там до 1 ноября, чтобы занять плацдарм на левобережье реки Оскол. Однако оккупантам не удалось это сделать, поэтому сроки перенесли к Новому году.

"В 2022 году, когда мы форсировали (реку Оскил — Ред.) в пределах Харьковского контрнаступления. Это было очень сложное испытание. Больше того времени не были настолько развиты беспилотные системы, которые сейчас дают возможность высокоточно уничтожать врага", — отметил командир батальона. ударных БпАК "Ахиллес".

Впрочем, врагу все же удалось частично закрепиться в Кругляковке. Пока украинские защитники пытаются их оттуда выбить.

Как сообщалось, по состоянию на утро 12 ноября 2024 года ВСУ уничтожили 712 610 солдат армии РФ. В частности, за минувшие сутки ликвидировано еще 1950 военных.

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