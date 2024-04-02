Россияне имеют незначительный успех на левом берегу Херсона: где продвинулся враг (карта)

Оккупанты продвинулись к населенному пункту, который расположен в 3 км от реки Днепр.

Оккупационные войска незначительно продвинулись на левом берегу Херсонской области, в частности севернее Казачьих Лагерей.

Об этом свидетельствуют спутниковые фото, говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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"Российские войска недавно продвинулись на восточном (левом) берегу Херсонской области на фоне продолжения позиционных боев вблизи Крынок. Геолокационные кадры, опубликованные 31 марта, указывают на то, что российские войска незначительно продвинулись к северу от Казачьих Лагерей (3 км от реки Днепр к востоку от Днепра на восток) берегу Херсонской области)", — говорится в сообщении.

Аналитики утверждают, что дальнейшее продвижение врага на этом участке фронта в течение последних суток маловероятно.

Российские и украинские силы сообщали о продолжении боя в Крынках.

Тем временем украинский ресурс WarArchive сообщает, что при попытке кафиров пойти в штурм были уничтожены состав боеприпасов, комплекс наблюдения "Муром-М", другая техника врага и личный состав. Работали по противнику аэроразведки "Птицы Мадяра".

Карта боевых действий в Херсонской области. ФОТО: ISW

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, оккупанты совершили ряд атак разных участках фронта за прошедшие сутки.

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