Россияне имеют тактические успехи на Покровском направлении – DeepState (карта)

Враг продолжает давить на самом горячем направлении фронта в районе Покровска и развивает там тактический успех. В частности, штурмовые группы оккупантов пытаются закрепиться в Новогродовке.

Об этом сообщили аналитики DeepState.

"Пехота противника была замечена в Новогродовке и пытается закрепиться в многоэтажках, штурмуя дома. Там продолжаются тяжелые бои. Севернее предпринимаются попытки врага давить в направлении Красного Яра", – говорится в сообщении.

Карта боевых действий 23 августа 2024 года / Фото: t.me/DeepStateUA

Наиболее активные действия врага наблюдаются на Покровском и Кураховском направлениях. На этих участках фронта сосредоточено более трети всех атак.

В частности, оккупанты 20 раз пытались атаковать украинские позиции возле населенных пунктов на Покровском направлении и совершили 15 атак на Кураховском направлении.

Напомним, украинские войска имеют успехи в Луганской области. В частности, ВСУ продвинулись возле села Нововодяное.

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