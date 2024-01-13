Россияне инициируют экологическую катастрофу на Востоке Украины: что известно

Кремль планирует построить ряд мусорных свалок на временно оккупированных землях востока Украины, которые будут обслуживать РФ.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Шесть таких свалок враг планирует создать на ТОТ Луганщины, еще три в Донецкой области. Свозить мусор туда планируют не только из ТОТ, а из Ростовской, Белгородской и Воронежской областей.

Также читайте Оккупанты усиливают мобилизационные мероприятия на ВОТ

Отметим, что враг уже практикует вывоз мусора из Ростовской области на ТОТ Донетчины, одновременно отказавшись от планов строительства нового полигона вблизи Ростова из-за протестов местных жителей.

Центр национального сопротивления призывает сообщать о перемещении техники врага и местах накопления его ГСМ и складов оружия, чтобы помочь Силам Обороны освободить ваш родной край и не допустить экологической катастрофы.

Напомним, российские захватчики придумали новый способ принуждения украинцев на временно оккупированных территориях получать паспорт РФ. В обмен на никому не нужную "красную книжку" они предлагают людям уголь.

Читайте также: