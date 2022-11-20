Россияне инсценировали сдачу в плен и обстреляли ВСУ: омбудсмен прокомментировал инцидент в Луганской области

Россияне инсценировали сдачу в плен, а затем начали обстрел украинских защитников. Поэтому оккупанты были ликвидированы и этот инцидент является еще одним военным преступлением России против Украины.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Омбудсмен объяснил, что сейчас российские оккупанты разгоняют видео, на котором якобы "ВСУ расстреливают пленных". Захватчики утверждают, что якобы украинские защитники совершили против них преступление. Однако это неправда, ВСУ не расстреливали пленных, поскольку оккупанты инсценировали сдачу в плен, чтобы потом убить украинских защитников.

"В таком случае лица из числа российских военнослужащих не могут считаться военнопленными, а ведут бой и совершают вероломство. Ответный огонь не является военным преступлением. Напротив, те, кто хотят воспользоваться защитой международного права для убийства — должны быть наказаны" ", — подчеркнул уполномоченный Верховной Рады по правам человека.

Лубинец подчеркнул, что единственной причиной гибели российских оккупантов являются преступления российского режима, который начал геноцидную войну против украинского народа.

"Неудивительно, что такие вбросы с обвинениями происходят на фоне освобождения Херсона и разоблачения тысяч новых фактов военных преступлений Кремля. Переключить внимание не удастся. Убийцы остаются убийцами, а военных преступников ждет трибунал", — пояснил омбудсмен.

Война России против Украины

24 февраля Россия начала полномасштабную войну против Украины. Захватчики планировали оккупировать Киев и установить в Украине свой марионеточный режим, однако ВСУ сопротивляются российским захватчикам.

Оккупанты постоянно устраивают провокации против ВСУ, обвиняя наше государство в вымышленных "преступлениях". Вместе с тем Россия не скрывает, что совершает геноцид против граждан Украины. Российские пропагандисты активно призывают уничтожать наше государство и убивать украинцев. В освобожденных от россиян населенных пунктах полиция находит массовые могилы, в которых оккупанты хоронили замученных украинцев.

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