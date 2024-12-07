Россияне интенсивно наступают на двух направлениях: Генштаб сообщил, что там происходит

За прошедшие сутки на фронте всего зафиксировано 177 боевых столкновений. Активнее всего враг наступал на Покровском и Кураховском направлениях.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

На Харьковском направлении близ Волчанска, Тихого и в направлении Высокой Яруги и Казачьей Лопани россияне пять раз штурмовали позиции украинских подразделений, получили отпор.

Девять боевых столкновений произошло за минувшие сутки на Купянском направлении, в частности, возле Колесниковки, Лозовой, Загрызового и Западного.

Враг атаковал 14 раз недалеко от Чернещины, Грековки, Копанок, Надежды, Макеевки, Торского и Тернов на Лиманском направлении.

На Краматорском направлении в сутки произошло пять боевых столкновений.

На Торецком направлении россияне атаковали девять раз неподалеку от Торецка, Дилиевки и Щербиновки.

На Покровском направлении украинские защитники отразили 48 вражеских штурмовых действий.

На Кураховском направлении за прошедшие сутки 35 раз происходили атаки вблизи Старых Тернов, Зари, Солнцевки, Курахового, Дачного и Дальнего.

Украинские защитники отбили 21 штурм вблизи населенных пунктов Успеновка, Константинопольское, Раздольное, Новодаровка и Новоселка на Времивском направлении.

Неудачей для захватчиков стала попытка атаки на украинские позиции в направлении Новоданиловки, что на Ореховском направлении.

Трижды противник потерпел поражение, атакуя оборонительные рубежи украинцев на Приднепровском направлении.

На Курщине украинские защитники отразили 14 атак российских захватчиков.

На Гуляйпольском направлении ситуация остается без особых изменений.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, совершает минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов с территории РФ.

Ранее Генштаб сообщил, что за минувшие сутки российская армия потеряла 1300 солдат. Больше о потерях врага читайте в нашей новости.

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