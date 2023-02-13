Россияне интенсивно обстреляли Херсон: УЗ сообщила об изменении маршрута одного из поездов

В ночь на 13 февраля российские оккупационные войска совершили один из самых интенсивных обстрелов Херсона. В результате действий оккупантов было повреждено железнодорожную дорогу в регионе и поезд "Киев-Херсон" будет временно двигаться в Николаев.

Об этом сообщил советник городского главы Херсона Роман Головня и информирует пресс-служба УЗ.

По данным чиновника, оккупанты обстреливали Херсон всю ночь, утром 13 февраля тоже были слышны взрывы. Он уточнил, что стреляли россияне именно по центру города.

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"Этой ночью был один из самых интенсивных обстрелов Херсона. Всю ночь били по городу, утром тоже слышны взрывы. Был достаточно массивный обстрел именно центра города. Что касается домов и сооружений, то важны все здания. Есть важное здание, как киноконцертный зал, для кого-то важное частное жилье. Оккупанты, в своем большинстве, поражают гражданскую инфраструктуру и частные дома. Страдают учебные заведения и медучреждения", — рассказал Роман Головня.

В ОВА отметили, что в течение 12 февраля российские захватчики 9 раз обстреливали Херсон. Вражеские снаряды попали в складские помещения, киноконцертный зал, территорию у здания ОВА и жилые дома.

Территорию Херсонщины обстреляли 42 раза. Стреляли россияне из РСЗО, минометов, танков, а также нанесли ракетный удар.

За прошедшие сутки в Херсонской области из-за российской агрессии погибли 3 человека, 1 житель области получил ранения.

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В УЗ добавили, что в результате обстрелов в Херсонской области повреждено железнодорожное полотно, поэтому для поезда №102/101 Киев — Херсон финальной остановкой на этот раз станет Николаев.

Кроме того, пассажиров из Николаева в Херсон довезут автобусными шаттлами. Так же автобусами будут перевезены в Николаев херсонцы, которые ожидают рейс в киевском направлении.

"Ремонт пути уже в процессе, о возможных изменениях в следующих рейсах Укрзализныця сообщит дополнительно. Продолжаем движение", — добавили в пресс-службе.

Напомним, 12 февраля войска РФ в очередной раз нанесли удар по зданию областной государственной администрации.

За 11 февраля российские оккупанты 49 раз обстреляли Херсонщину. Мирные населенные пункты области россияне атаковали с артиллерии, РСЗО, минометов и танков. Также войска РФ нанесли ракетный удар.

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