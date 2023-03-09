Россияне ищут новую тактику: Гуменюк о ночной ракетной атаке врага

Массированная ночная ракетная атака россиян свидетельствует о том, что оккупанты намерены врага найти новую тактику ударов. Агрессорка Россия, вероятно, будет пробовать разные варианты использования своих ракет.

Об этом в эфире 24 канала сообщила руководитель Объединенного прессцентра Сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк.

По ее словам, России понадобилось больше времени для того, чтобы собрать все свои ресурсы и найти новую тактику. Впрочем, удалось это или нет – пока неизвестно.

"Мы пока отслеживаем то, что они называют для себя новой тактикой — нашли ли они ее или еще в поиске", — сказала Гуменюк.

Также представитель ВСУ рассказала, что своими действиями россияне пытались запутать украинские силы ПВО. Ведь перед самым ракетным обстрелом РФ завела все носители в пункты базирования. Впрочем, прежде долгое время продолжалась такая "игра мышцами в море".

Гуменюк говорит, что войска РФ используют тактику смешанных ударов: ракеты и воздушного и морского базирования, и дроны, и БПЛА.

"В частности, эта атака отметилась тем, что в паузе между волнами они запустили сбившихся беспилотников по выявлению результативности первой волны атаки", — говорит начальницу Объединенного координационного прессцентра.

Используя во время ракетной атаки шесть "Кинжалов", оккупанты пытаются так давить. Мол, хотят продемонстрировать, что могут позволить использовать другие виды вооружения – не только ставшие привычными.

"Снова возвращаемся к тому, что выискивают новую тактику", — объясняет Гуменюк.

Ночная ракетная атака 9 марта

Россия нанесла массированный удар по Украине дронами и ракетами. Оккупанты атаковали Киев, Прикарпатье, Днепропетровскую, Одесскую, Харьковскую, Запорожскую, Львовскую области.

Враг совершил 81 пуск разных ракет, а также восемь пусков беспилотников Shahed. Украинскими защитниками из 48 крылатых ракет Х-101/Х-555, "Калибр" уничтожены 34 крылатых ракеты, а также 4 дрона-камикадзе. Также в результате организованного противодействия восемь управляемых авиационных ракет Х-31П и Х-59 не достигли своих целей.

В частности, российская армия атаковала Киев ракетой "Кинжал". В результате ракетного удара прогремели мощные взрывы в Голосеевском и Святошинском районах. Пострадали три человека, двое из них госпитализировали медики.

В частности, в Золочевском районе Львовской области во время массированной российской атаки ракета оккупантов упала в жилой зоне. Погибли пять человек. Ракета унесла жизни двух семей.

В результате массированной атаки повреждение объектов энергетической инфраструктуры Украины. Поэтому ограничения будут использованы в Житомирской, Харьковской и Одесской областях. В частности, в Житомирской области в результате удара беспилотниками объекта энергетической инфраструктуры почти 150 тысяч абонентов не имеют электроэнергии.

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