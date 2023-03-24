Россияне использовали для ракетных ударов авиацию: в ВСУ объяснили почему

Накануне, 23 марта, во время ракетной атаки в Одесскую область россияне использовали авиацию из Черного моря. Враг пытается запутать силы противовоздушной обороны Украины.

Об этом сообщила руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"В частности, сейчас они используют тактическую авиацию и управляемые ракеты Х-59, пытаясь запутать нашу ПВО. Они снова имеют нулевой результат, а мы 100-процентный: две ракеты были выпущены, две ракеты догнала наше ПВО", — подчеркнула Гуменюк. .

По ее словам, вчерашняя ракетная атака РФ была предсказуема, ведь военные ранее предупреждали о столь вероятных точечных ударах.

Ракетная атака россиян по Одесской области

Вечером 23 марта и ночью против 24 марта российские войска атаковали три области Украины. оккупанты использовали управляемые авиационные бомбы, ракеты и беспилотники Shahed. В частности, по Одесской области враг ударил ракетами.

Россия атаковала Одесскую область ракетами Х-59. Все воздушные цели удалось сбить. Местные жители во время тревоги, начавшейся в 21:08, сообщили, что слышали звуки, похожие на взрывы.

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