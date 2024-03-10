Россияне использовали новые авиационные бомбы: в ВСУ рассказали детали

Бомбы поражают жилые дома и гражданские люди.

Российские кафиры на ночь 10 марта обстреляли Мирноград в Покровском районе Донецкой области, использовав новые авиационные бомбы. Речь идет об улучшенной авиабомбе.

Об этом рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" – офицер Дмитрий Лиховой в эфире телемарафона.

Он пояснил, что речь идет о новом этапе развития российских управляемых авиационных бомб и новые, вероятно, баражирующие.

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"Начальная информация была, что это враг применил ЗРК С-300, однако по уточненной информации, поступившей от Национальной полиции, в этом обстреле россияне применили три планирующих авиабомба УМПБ Д-30СН", — сообщил Лиховой.

Бомбы поражают жилые дома и гражданские люди.

"Это улучшенная авиабомба, которая уже приходит на замену этим классическим старым ФАБам, превращенным в КАБы. Они имеют дополнительные функции планирования и дополнительные силовые установки. Поэтому, к сожалению, нам нужно готовиться к новым вызовам и новым задачам ПВО в борьбе с этими улучшенными авиабомбами ", - подчеркнул Лиховой.

Атака в Донецкой области — что известно

10 марта 2024 около 03:00 российские оккупационные войска ударили по Мирнограду. Попали по жилому микрорайону города.

В результате вражеских обстрелов ранения получили 11 человек — 16-летний парень, пятеро женщин и столько же мужчин в возрасте от 34 до 95 лет.

"Всем пострадавшим оказали неотложную медицинскую помощь. У них диагностированы минно-взрывные травмы, резаные раны, множественные ссадины, закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга", — говорится в сообщении.

В результате обстрела повреждено по меньшей мере 17 многоэтажных домов и 27 автомобилей.

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